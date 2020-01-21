Российский фондовый рынок не исчерпал потенциал роста - прогнозы экспертов

Участники онлайн-конференции «Российский рынок акций — горячее зимнее ралли», которую провел Finam.ru, позитивно оценивают перспективы экономики РФ при новом правительстве, а также отмечают сохранение потенциала роста отечественных индексов.

Пока мировые биржи нервничали из-за ситуации на Ближнем Востоке, индекс МосБиржи в 2020 году прокладывал путь к новым максимумам, не обращая внимание на негативный геополитический фон. Позитива рынкам добавили и новости о смене правительства, дающей надежду на ускорение экономического роста, уверены участники конференции.

Отставка правительства позитивно воспринята рынком

Отставка правительства, при котором экономика, несмотря на весьма условный рост, седьмой год подряд фактически находится в стадии застоя, является позитивным фактором, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов: «Есть надежда на то, что в Белый дом придёт профессиональная и более инициативная команда, которая сможет ускорить экономическое развитие страны».

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, напоминает, что налоги на бизнес или отрасли повышать не планируется, а планы по приватизации не сворачиваются: «В то же время толчок могут получить проекты в области цифровых технологий. При этом государство выступает крупным заказчиком. В России одна из лучших в мире систем электронного взаимодействия органов власти с населением и бизнесом. А Правительство возглавит как раз чиновник, который занимался активным развитием цифровых сервисов в системе госуправления».

Российский фондовый рынок нельзя назвать перегретым

Одной из целей смены правительства является ускорение экономического роста, отмечает аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков: «Этот самый рост, как правило, затем отражается и на значениях рыночных индикаторов. На текущий момент наш рынок нельзя назвать слишком перегретым. Его дивидендная доходность за 12 месяцев находится на уровне около 6,3-6,4%, что превышает ставку ЦБ РФ».

Несмотря на впечатляющую рыночную динамику за последний год, потенциал дальнейшего роста индексов сохраняется, прогнозирует заместитель начальника отдела инвестиционного консультирования ИК «ВЕЛЕС Капитал» Ярослав Калугин: «Основным риском для российского рынка может быть внешний фон — мировые рынки выглядят значительно перегретыми, но такая ситуация может продолжаться еще не один месяц. Однако стоит сохранять бдительность — при начале серьёзного движения вниз не колеблясь избавляться от акций, так как коррекция с таких уровней, как сейчас, может быть весьма существенной».

В базовом сценарии старший аналитик «Промсвязьбанка» Богдан Зварич видит возможность достижения индексом МосБиржи в 2020 году отметки 3310 пунктов: «При этом с фундаментальной точки зрения рынок остается заметно недооценённым (справедливая оценка составляет 3494 пункта). Однако для достижения этой отметки необходим более уверенный рост мировой и российской экономики, с сохранением эйфории на мировых рынках и заметно более крепким рублём, ещё больше подчеркивающими привлекательность российского рынка.