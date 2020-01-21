АКРА повысило кредитный рейтинг Связь-Банка до уровня АА-(RU), изменив прогноз на «позитивный»

Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг ПАО АКБ «Связь-Банк» до уровня АА-(RU), изменив прогноз на «позитивный».

По мнению агентства, существенное улучшение кредитного рейтинга связано с вероятной экстраординарной поддержкой Банка со стороны нового акционера ПАО «Промсвязьбанк» (АА(RU), прогноз «стабильный»), а также улучшением риск-профиля Банка в связи с повышением уровня резервирования и выкупом ряда проблемных активов Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (далее — ВЭБ.РФ) при одновременном проведении докапитализации Банка со стороны ВЭБ.РФ. Позиция по фондированию и ликвидности Банка оценивается агентством как адекватная, позиция по достаточности капитала — как удовлетворительная.

«Позитивный» прогноз АКРА базируется на ожидаемом до середины 2020 года присоединении Связь-Банка к ПАО «Промсвязьбанк», который стал акционером Банка в декабре 2019 года.

Пресс-релиз АКРА по рейтинговому действию опубликован на сайте рейтингового агентства.