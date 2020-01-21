Игорь Кобзев предложил заключить трехстороннее соглашение между органами государственного финансового контроля Приангарья

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с руководителями органов государственного финансового контроля, действующих на территории региона: руководителем управления федерального казначейства (УФК) по Иркутской области Марией Малышевой, председателем Контрольно-счетной палаты (КСП) Иркутской области Ириной Морохоевой, руководителем службы государственного финансового контроля Иркутской области Людмилой Богданович. Об этом рассказали в областной администрации.



Игорь Кобзев рассказал о планах по строительству жилья и социальных объектов в территориях, пострадавших от паводков летом прошлого года. Кроме того, будет разработана областная программа по переселению граждан из непригодных для проживания строений, в том числе не попавших в зону подтопления.



Игорь Кобзев подчеркнул, что при реализации стоящих перед правительством области задач важно, чтобы каждый бюджетный рубль был использован законно.



– Полагаю необходимым предложить консолидировать контрольную деятельность для достижения наилучшего результата, - сказал Кобзев.

Он сказал, что под постоянным контролем должны находится бюджетные расходы на поддержку малообеспеченных и многодетных семей, жителей, пострадавших в результате ЧС, затраты на восстановление школ, детских садов, объектов здравоохранения, социальных учреждений.

Для правового закрепления этих задач рекомендую рассмотреть возможность заключения трехстороннего соглашения между органами государственного финансового контроля, действующими на территории области, – предложил Игорь Кобзев.



Напомним, что УФК по Иркутской области является федеральной структурой, осуществляющей на территории региона задачи по кассовому обслуживанию бюджетов страны, субъекта РФ, муниципалитетов, государственных внебюджетных фондов и другие функции. КСП – орган при ЗС, ведущий, так называемый, внешний финансовый контроль. Служба финансового контроля Иркутской области – орган исполнительной власти региона, осуществляющий внутренний государственный контроль в сфере бюджетных правоотношений, а также контроль в сфере закупок товаров, работ и услуг.