Производство сыров в России бьет рекорды

По данным Росстата, производство сыров в России в январе - ноябре 2019 года составило 478 тысяч тонн, рост в сравнении с аналогичным периодом 2018 года превысил 10%. Об этом сообщает «Российская газета».

"Союзмолоко" прогнозирует, что с учетом запуска новых мощностей к 2023 году производство может увеличиться более чем на 39% к объему 2018 года, что говорит о сильной трансформации отрасли.

До введения Россией продэмбарго в 2014 году основная доля отечественного рынка сыра принадлежала иностранным импортерам, спустя пять с половиной лет после введения контрсанкций рынок сыра сильно преобразился. За 2014-2018 годы производственные мощности отечественных переработчиков росли высокими темпами, а отрасли удалось привлечь большое количество инвестиций.

Кроме того, в отличие от 2014-2018 годов, когда потребители сместили спрос на более дешевую продукцию с заменой молочных жиров, в 2019 году спрос на сыры вырос. По данным "Союзмолока", в январе - ноябре 2019 года потребление сыров выросло на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, а потребление сырных продуктов упало на 26,3%.