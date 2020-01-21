Эксперты в 2020 году ожидают роста популярности страхования жилья от стихии

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) вместе с регионами активизировал работу по запуску программ добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает «Российская газета».

Прирост премий в имущественном страховании по итогам года может достигнуть 14-16%.

По предварительным расчетам страховщиков, полис добровольного страхования жилья от стихийных бедствий будет стоить в среднем 430 рублей в год при стоимости квартиры или дома в пределах 2 млн рублей.

Пункт о страховке будет включаться в квитанции на оплату услуг ЖКХ по умолчанию. Граждане смогут сами выбирать, платить за нее или нет.

Закон, который вступил в силу в августе 2019 года, предполагает, что для более полного возмещения ущерба гражданам, чье жилье пострадало от удара стихии, будут задействованы сразу три источника: федеральный и региональный бюджеты, а также средства страховых компаний. Объем ответственности последних составит 300-500 тысяч рублей.