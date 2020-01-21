С увеличенным маткапиталом семьи Иркутской области с двумя детьми смогут закрыть ипотеку за 5 лет

В среднем по стране ипотечный кредит с увеличенным маткапиталом на покупку новой «двушки» семья сможет закрыть за 6 лет и 8 месяцев. Это при условии, что стоимость двухкомнатной квартиры в новостройке останется неизменной — 3 800 228 руб., а семейный доход останется равным 93 098 руб./мес. Об этом сообщает Domofond.ru.

Дольше других придется платить за ипотечную «двушку» жителям Москвы.Высокий средний доход в столице нивелируется высокими ценами на жилье. Поэтому при 178 257 руб./мес. на семью ей придется рассчитываться по кредиту в течение 14 лет и 3 месяцев.

А быстрее остальных улучшат жилищные условия мурманчане — всего за девять месяцев.

Иркутская область заняла 41 место по скорости погашения ипотеки. Средняя цена квартиры составляет 3,200 млн. рублей, которую семья со средним доходом 91 тыс. 712 рублей сможет погасить примерно за 5 лет и 4 месяца.

За основу была взята следующая ситуация: в семье работают два человека, доход каждого из них соответствует средней зарплате в регионе (по данным Росстата). На оплату ипотеки семья готова выделить половину совокупного дохода (то есть одну среднюю зарплату в месяц).

Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости квартиры (по условиям «семейной ипотеки»). Процентная ставка по «семейной ипотеке» составляет 6%. Компенсация или субсидия от государства в размере 616 617 тыс. руб. не входит в 20% первоначального взноса, а добавляется к ним.