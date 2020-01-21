Игорь Олекминский назначен начальником департамента образования администрации Братска

До нового назначения Игорь Олекминский на протяжении 16 лет работал директором лицея №1.Об этом сообщили в администрации города.



Напомним, в начале декабря 2019 года Константин Кулинич, ранее работавший на должности начальника департамента образования, уволился по собственному желанию.

Справка.



Олекминский Игорь Юрьевич родился в Забайкальском крае. Высшее образование получил в Иркутском госуниверситете (исторический факультет). В числе активной группы однокурсников стал основателем одного из старейших студенческих педагогических отрядов Иркутской области - «Товарищ». Защищал спортивную честь Университета в составе сборной по футболу.



Профессиональная деятельность Игоря Олекминского началась в 1986 году с распределения в село Макарово Киренского района, где проработал три года. Далее была работа в Иркутской школе №14.



В период с1992 по 2002 год – работал учителем истории в Илирской школе №2 п. Прибрежный Братского района, учительский труд совмещал с должностью заместителя директора по воспитательной работе и тренировал детскую футбольную команду.



С 2002 года работает директором лицея №1 в Братске.



Учительский стаж составляет почти 34 года, административный – 19 лет.



Является заместителем председателя общественной палаты Братска, членом Совета директоров школ города.