Игорь Олекминский назначен начальником департамента образования администрации Братска

До нового назначения Игорь Олекминский на протяжении 16 лет работал директором лицея №1.Об этом сообщили в администрации города.
Напомним, в начале декабря 2019 года Константин Кулинич, ранее работавший на должности начальника департамента образования, уволился по собственному желанию.
Справка.
Олекминский Игорь Юрьевич родился в Забайкальском крае. Высшее образование получил в Иркутском госуниверситете (исторический факультет). В числе активной группы однокурсников стал основателем одного из старейших студенческих педагогических отрядов Иркутской области - «Товарищ». Защищал спортивную честь Университета в составе сборной по футболу.
Профессиональная деятельность Игоря Олекминского началась в 1986 году с распределения в село Макарово Киренского района, где проработал три года. Далее была работа в Иркутской школе №14.
В период с1992 по 2002 год – работал учителем истории в Илирской школе №2 п. Прибрежный Братского района, учительский труд совмещал с должностью заместителя директора по воспитательной работе и тренировал детскую футбольную команду.
С 2002 года работает директором лицея №1 в Братске.
Учительский стаж составляет почти 34 года, административный – 19 лет.
Является заместителем председателя общественной палаты Братска, членом Совета директоров школ города.
С 2018 года ведет преподавательскую деятельность в Братском госуниверситете.
Награждён знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации».