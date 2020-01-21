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Игорь Олекминский назначен начальником департамента образования администрации Братска

21 января 2020

До нового назначения Игорь Олекминский на протяжении 16 лет работал директором лицея №1.Об этом сообщили в администрации города. 



Напомним, в начале декабря 2019 года Константин Кулинич, ранее работавший на должности начальника департамента образования, уволился по собственному желанию.

Справка.

Олекминский Игорь Юрьевич родился в Забайкальском крае. Высшее образование получил в Иркутском госуниверситете (исторический факультет). В числе активной группы однокурсников стал основателем одного из старейших студенческих педагогических отрядов Иркутской области - «Товарищ». Защищал спортивную честь Университета в составе сборной по футболу.

Профессиональная деятельность Игоря Олекминского началась в 1986 году с распределения в село Макарово Киренского района, где проработал три года. Далее была работа в Иркутской школе №14.

В период с1992 по 2002 год – работал учителем истории в Илирской школе №2 п. Прибрежный Братского района, учительский труд совмещал с должностью заместителя директора по воспитательной работе и тренировал детскую футбольную команду.

С 2002 года работает директором лицея №1 в Братске.

Учительский стаж составляет почти 34 года, административный – 19 лет.

Является заместителем председателя общественной палаты Братска, членом Совета директоров школ города.

С 2018 года ведет преподавательскую деятельность в Братском госуниверситете.
Награждён знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации».
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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