Президент РФ внес в Думу проект поправок в Конституцию

Проект затрагивает 22 статьи из глав с третьей по восьмую ("Федеративное устройство", "Президент РФ", "Федеральное собрание", "Правительство РФ", "Судебная власть и прокуратура", "Местное самоуправление"). Сообщает ТАСС.

В частности, документ предусматривает запрет на занятие должности главы государства более двух сроков, запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для высших должностных лиц

Так, для кандидатов на пост главы государства будет увеличен с нынешних 10 до 25 лет необходимый срок проживания на территории России (так называемый ценз оседлости), также введен запрет иметь когда-либо гражданство или вид на жительство в другом государстве.

Новая редакция статьи 81 главы 4 ("Президент РФ") основного закона страны будет подразумевать, что главой государства может быть избран гражданин РФ, достигший 35 лет, "проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства".

При этом отдельно оговаривается, что требование в части гражданства "не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в РФ государства или территории принятой в Российскую Федерацию части государства".

Предложенные президентом изменения затронут все ветви власти - законодательную, исполнительную и судебную.

Так, Госдума получит полномочия утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и федеральных министров, после чего они будут назначаться на должности президентом.

Назначать министров так называемого силового блока, ведающих "вопросами обороны, безопасности государства, <…> общественной безопасности", предлагается после консультаций с Советом Федерации. Речь идет об органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет президент.

В полномочия Совфеда будет также входить прекращение по представлению главы государства полномочий судей Конституционного суда, Верховного суда, судей кассационных и апелляционных судов "в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий".

В Основном законе РФ появится и один новый орган - Государственный совет.

Он будет формироваться президентом в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти РФ, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.

Предложенные президентом поправки зафиксируют в основном законе и ряд социальных обязательств государства. Так, в статье 75 предлагается прописать, что в РФ гарантируются минимальный размер оплаты труда (МРОТ) "не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и индексация социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом".

Кроме того, планируется закрепить положение о том, что "в РФ формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом".