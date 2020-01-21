Новости

Сколько будут стоить «красивые» номера

21 января 2020

По данным  Минэкономразвития, стоимость номера может варьироваться от 10 тыс. до 10 млн рублей, при этом, средняя цена составляет около 300 тыс. руб.

"Исходя из данных, указанных в открытых источниках, цена за отдельные "красивые" номера может варьироваться от 10 тыс. руб. до 10 млн руб. за штуку, а средняя цена может составлять около 300 тыс. руб.", - отмечается в пояснительной записке.

В связи с этим Минэкономразвития предлагает утвердить правила предварительного резервирования за владельцем транспортного средства государственного регистрационного номера с индивидуальными буквенно-цифровыми обозначениями", - отмечается в пояснительной записке.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Выход на экспорт. Истории иркутского бизнеса
«Медпроизводство в Иркутске? Безумие!» Как компании «МедТехСервис» удалось невозможное
Евгений Орачевский, «Фармасинтез»: «Глобальный успех возможен только на мировом рынке»
Александр Пекарец: «Мы пошли другим путем»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании