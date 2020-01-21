Сколько будут стоить «красивые» номера

По данным Минэкономразвития, стоимость номера может варьироваться от 10 тыс. до 10 млн рублей, при этом, средняя цена составляет около 300 тыс. руб.
"Исходя из данных, указанных в открытых источниках, цена за отдельные "красивые" номера может варьироваться от 10 тыс. руб. до 10 млн руб. за штуку, а средняя цена может составлять около 300 тыс. руб.", - отмечается в пояснительной записке.
В связи с этим Минэкономразвития предлагает утвердить правила предварительного резервирования за владельцем транспортного средства государственного регистрационного номера с индивидуальными буквенно-цифровыми обозначениями", - отмечается в пояснительной записке.