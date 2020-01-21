Банк «Союз» присоединился к акции платёжной системы Visa «Плати Visa до победного!»

Банк «Союз» присоединился к акции «Плати Visa до победного!». Держатели карт Visa, выпущенных банком, получат возможность выиграть от 1000 до 1 500 000 рублей*. Участие в акции принимают как кредитные, так и дебетовые карты банка «Союз» платёжной системы Visa.

Для участия в акции необходимо с 20 января по 1 марта 2020 года оплачивать покупки картой Visa и загружать фотографии чеков на сайт акции pay.visa.ru. Больше чеков - выше шансы.

Участвуйте в еженедельном розыгрыше 1000 рублей за покупки от 300 рублей или 50 000 рублей за покупки в сети магазинов «Пятёрочка». 13 марта 2020 года будет проведён розыгрыш главного приза - 1 500 000 рублей.

Ознакомиться с подробными условиями акции «Плати Visa до победного!» и принять участие можно на странице акции pay.visa.ru.

* Срок проведения акции, включая выдачу призов победителям: с 20.01.2020 по 31.05.2020 включительно. Срок совершения покупок и регистрации чеков: с 20.01.2020 по 01.03.2020 включительно. Организатор акции: ООО "Прогрешен" (ОГРН 1087746798370, ИНН 7725641460). Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения - на сайте www.pay.visa.ru. Количество призов ограничено. Корпорация "Виза Интернешнл Сервис Ассосиэйшн" (Visa International Service Association) (США).