Зимний праздник прошёл на детской площадке РУСАЛа в Братске

На одной из подаренных РУСАЛом Братску детских площадок компания и Братская студия телевидения устроили горожанам зимний праздник. Об этом сообщили в БСТ.

В зимних забавах во дворе на Мечтателей, 29 поучаствовали больше сотни детей и их родителей. Все они стали участниками развлекательной программы с конкурсами, угощениями, призами и подарками от РУСАЛа.

В завершении праздника организовали фейерверки и хлопушки.

- Всё лучшее необходимо отдавать детям. Наша компания прикладывает усилия, чтобы это было именно так. За прошлый год мы построили 8 площадок на территории Братска. На эту программу было реализовано более 10 миллионов, сказал Роман Лебедев, директор по персоналу БрАЗа компании РУСАЛ.

Но и на этом металлурги не остановятся. В планах на этот год - продолжить благоустройство площадок.