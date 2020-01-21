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Зимний праздник прошёл на детской площадке РУСАЛа в Братске

21 января 2020

На одной из подаренных РУСАЛом Братску детских площадок компания и Братская студия телевидения устроили горожанам зимний праздник. Об этом сообщили в БСТ. 

В зимних забавах во дворе на Мечтателей, 29 поучаствовали больше сотни детей и их родителей. Все они стали участниками развлекательной программы с конкурсами, угощениями, призами и подарками от РУСАЛа.   

В завершении праздника организовали фейерверки и хлопушки.

- Всё лучшее необходимо отдавать детям. Наша компания прикладывает усилия, чтобы это было именно так. За прошлый год мы построили 8 площадок на территории Братска. На эту программу было реализовано более 10 миллионов, сказал Роман Лебедев, директор по персоналу БрАЗа компании РУСАЛ. 

 

Но и на этом металлурги не остановятся. В планах на этот год - продолжить благоустройство площадок. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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