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Банк «Восточный» расширяет перечень бесплатных дистанционных сервисов

21 января 2020

У клиентов банка «Восточный» появилась новая возможность в сервисах Интернет-банк и Мобильный банк – оплачивать кредиты банка «Восточный» с карт сторонних банков без комиссии.

Услуга распространяется на карты платёжных систем VISA, МИР, Mastercard и Maestro.

Преимущества погашения кредитов в сервисах «Интернет-банк» и «Мобильный банк» неоспоримы:

  • не нужно стоять в очередях: использовать сервисы можно в любое время, в любом месте с доступом в интернет;
  • быстрое зачисление средств на счет (если операция совершена до 18.00 по московскому времени, то зачисление происходит в течение нескольких минут);
  •  не нужно вводить данные вручную, что позволит избежать ошибок: кредитный продукт выбирается в меню из списка, все реквизиты перевода уже заполнены, достаточно нажать кнопку  «Пополнить» и подтвердить операцию паролем;
  • возможно сохранить реквизиты платежной карты, создать шаблон перевода для упрощения последующих оплат;
  • сервисы позволяют выполнить другие операции по кредиту – просмотреть детальные параметры кредита, график платежей, остаток основного долга и начисленных процентов, зарегистрировать заявление на досрочное погашение.

В Интернет- и Мобильном банке доступны и другие операции: оформление кредитов и вкладов, открытие счетов, совершение различных видов платежей и переводов на выгодных условиях, а также поиск ближайших отделений и банкоматов и пр.

Скачать мобильное приложение от банка «Восточный» можно по ссылке https://www.vostbank.ru/mb.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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