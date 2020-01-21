Банк «Восточный» расширяет перечень бесплатных дистанционных сервисов

У клиентов банка «Восточный» появилась новая возможность в сервисах Интернет-банк и Мобильный банк – оплачивать кредиты банка «Восточный» с карт сторонних банков без комиссии.

Услуга распространяется на карты платёжных систем VISA, МИР, Mastercard и Maestro.

Преимущества погашения кредитов в сервисах «Интернет-банк» и «Мобильный банк» неоспоримы:

не нужно стоять в очередях: использовать сервисы можно в любое время, в любом месте с доступом в интернет;

быстрое зачисление средств на счет (если операция совершена до 18.00 по московскому времени, то зачисление происходит в течение нескольких минут);

не нужно вводить данные вручную, что позволит избежать ошибок: кредитный продукт выбирается в меню из списка, все реквизиты перевода уже заполнены, достаточно нажать кнопку «Пополнить» и подтвердить операцию паролем;

возможно сохранить реквизиты платежной карты, создать шаблон перевода для упрощения последующих оплат;

сервисы позволяют выполнить другие операции по кредиту – просмотреть детальные параметры кредита, график платежей, остаток основного долга и начисленных процентов, зарегистрировать заявление на досрочное погашение.

В Интернет- и Мобильном банке доступны и другие операции: оформление кредитов и вкладов, открытие счетов, совершение различных видов платежей и переводов на выгодных условиях, а также поиск ближайших отделений и банкоматов и пр.

Скачать мобильное приложение от банка «Восточный» можно по ссылке https://www.vostbank.ru/mb.