Платите картами Visa от Примсоцбанка до победного: банк присоединился к акции платёжной системы

Примсоцбанк присоединился к акции «Плати Visa до победного!». Держатели карт Visa, выпущенных банком, получат возможность выиграть от 1000 до 1 500 000 рублей.

Для участия в акции необходимо с 20 января по 1 марта 2020 года оплачивать покупки картой Visa и загружать фотографии чеков на сайт акции pay.visa.ru. За регистрацию первого чека участники акции получают гарантированный приз 100 рублей на баланс мобильного телефона. Также еженедельно производится розыгрыши 1000 и 50 000 рублей среди всех чеков от 300 рублей и чеков из сети магазинов «Пятёрочка» соответственно.

Среди тех, кто загрузит 10 и более чеков, 13 марта 2020 года будет проведён розыгрыш суперприза в размере от 500 000 до 1 500 000 рублей. Размер приза зависит от количества чеков, зарегистрированных в период акции.

С подробными условиями акции «Плати Visa до победного!» можно ознакомиться на странице акции pay.visa.ru

Участие в акции принимают как кредитные, так и дебетовые карты Примсоцбанка платёжной системы Visa. Новые и действующие клиенты могут подать заявку на кредитную карту на сайте банка. Также действующие клиенты могут заказать интересующую их дебетовую карту в мобильном приложении или интернет-банке «Примсоц Л@йн». (0+)

Получить подробную информацию дебетовых и кредитных картах Примсоцбанка можно в любом удобном отделении банка и по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.