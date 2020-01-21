Солид Банк присоединился к акции «Плати Visa до победного»

С 20 января по 1 марта 2020 г. действует Акция «Плати Visa до победного», условиями которой за оплату покупок и услуг картой Visa Солид Банка предусмотрен розыгрыш денежных призов и гарантированный денежный приз.

Участвовать в Акции «Плати Visa до победного» могут владельцы карт Visa Солид Банка любых категорий. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше денежных призов, необходимо просто платить картой Visa Солид Банка и загружать чеки на сумму от 300 руб. в личном кабинете на сайте https://pay.visa.ru/



За первый загруженный чек все участники получают 100 руб. на мобильный телефон в качестве приветствия.



Далее, каждую неделю разыгрывается приз в 1000 руб. Больше загруженных чеков, больше шансов на выигрыш.



Специальный приз 50 000 руб. разыгрывается среди покупателей сети магазинов «Пятерочка», оплачивавших покупки картой Visa Солид Банка в период проведения Акции.



Супер приз – до 1500 000 руб. будет разыгран среди самых активных участников, отправивших наибольшее количество чеков об оплате на сумму от 300 руб.

Отметим, что загружать чеки в личном кабинете очень удобно. Сделать это можно сразу после совершения покупки, просто сфотографировав чек, используя интерфейс личного кабинета участника Акции. Этот вариант удобен для тех, кто не любит собирать чеки и опасается их потерять. Для тех, кто предпочитает сохранять оригиналы либо фото чеков, а отправлять их позже, также предусмотрена возможность загрузки готовых файлов и изображений.



Подробные условия и периоды выплаты призов – на сайте Акции https://pay.visa.ru/

Оформить карту Visa Солид Банка можно в любом офисе АО «Солид Банк».

Напомним, что Солид Банк недавно выпустил карты Visa в новом дизайне. Теперь карты Visa Солид Банка – не только удобный платежный инструмент, но и стильный аксессуар!

Приложение дополненной реальности "Solid Card" также работает на новых дизайнах карт Visa Солид Банка.