Таможня оказалась не готова к новым правилам беспошлинного ввоза

Из-за сбоя в программе Федеральной таможенной службы (ФТС) клиентам интернет-магазинов пришлось платить пошлину не за свой заказ, а за весь объем товаров в пришедшей партии.

Программное обеспечение ФТС оказалось не готово к новым нормам ввоза товаров, которые вступили с 1 января 2020 года. Пожаловались в сети покупатели иностранных интернет-магазинов со ссылкой на данные служб экспресс-доставки.

Ситуация коснулась нескольких десятков одновременно поступивших экспресс-отправлений, после уточнения алгоритма расчет таможенных платежей осуществляется в штатном режиме, заверили в ФТС.

Излишне уплаченные средства получатели могут вернуть или использовать для оплаты таможенных платежей за последующие посылки, уточнил представитель службы.