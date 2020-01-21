Новости

В России могут запретить коллекторские агентства

21 января 2020

Запретить на территории России деятельность коллекторских агентств предлагают депутаты Госдумы. Как сообщает «Российская газета», проект закона в ближайшее время будет внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента. 

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты. При этом на 12% возросла доля заемщиков, которые указывают на то, что рассчитываться могут с трудом.

Количество жалоб на взыскателей просроченной задолженности с января по октябрь 2019 года выросло на треть (35%) по сравнению с 2018 годом.

Он напоминает, что зачастую граждане сталкиваются с неправомерными действиями коллекторов в свой адрес - угрозами, шантажом. А микрофинансовые организации, с которыми, как правило, и сотрудничают коллекторы, незаконно, без письменного согласия граждан, передают коллекторским агентствам права взыскания по выданным потребительским займам с персональными данными третьих лиц, указанных в этих договорах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Выход на экспорт. Истории иркутского бизнеса
«Медпроизводство в Иркутске? Безумие!» Как компании «МедТехСервис» удалось невозможное
Евгений Орачевский, «Фармасинтез»: «Глобальный успех возможен только на мировом рынке»
Александр Пекарец: «Мы пошли другим путем»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании