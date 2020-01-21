Водители Иркутской области оказались на 45 месте среди "самых быстрых" водителей России

Аналитики «АльфаСтрахование» и компании Raxel Telematics проанализировали манеру езды российских водителей, подключившихся к программе «КаскоЭкономия», и выяснили, где живут самые быстрые из них.

Водители Иркутской области оказались на 45 месте списка, согласно исследованию, они превышают скорость на 13,21% пути.

Первую тройку возглавили Томская область, Ставропольский край и Архангельская область. В Томской области водители на протяжении 27,18% пути превышают разрешенный лимит скорости, в Ставропольском крае это значение составляет 25,49%, в Архангельской области – 25,3%. За ними следуют Тюменская (25,16%) и Тверская области (24,97%).

Замыкают десятку «скоростных» регионов Республика Карелия (24,64%), Кировская (24,27%), Псковская (23,99%), Мурманская (22,94%) и Брянская области (22,75%). Также в топ-15 вошли Орловская область (22,73%), Чувашская Республика (22,51%), Ханты-Мансийский автономный округ (22,25%), Липецкая область (21,87%) и Пермский край (21,38%).