S7 Airlines подвели итоги за 2019 год

Рейсами по России воспользовалось 13 059 096 пассажиров, на 13% больше, чем в 2018 году. Рост на международных направлениях составил 10,9%. В 2019 году на международных рейсах авиакомпании перевезли 4 886 226 пассажиров. Сообщают в пресс-службе компании.

Пассажирооборот за год вырос на 15,8% и составил 38 417 522 тыс.

«В 2019 году мы увеличили свой пассажиропоток на два миллиона пассажиров. В конце года в онлайн-голосовании читатели журнала National Geographic Traveler назвали S7 Airlines лучшей российской авиакомпанией. В 2019 году мы перешли важный рубеж: в июне воздушный флот авиакомпании превысил отметку в 100 лайнеров.

Сотым самолетом в парке стал Airbus A320neo, сегодня у S7 Airlines 21 самолет нового поколения. В прошедшем году на нашей карте полетов появилось более 30 новых направлений: мы существенно усилили присутствие на Дальнем Востоке, открыли новые международные рейсы – в Ниццу, Милан, Даламан, Тайбэй, а также расширили список европейских направлений с вылетом из Санкт-Петербурга», – говорит Игорь Веретенников, коммерческий директор S7 Group.

Летом пассажирам S7 Airlines стала доступна система развлечений на борту самолетов Airbus и Boeing. Подборка фильмов, сериалов, мультфильмов для детей, музыки и книг размещена в локальной сети.

Во второй половине года существенно обновилась программа лояльность S7 Priority. В частности, мильные тарифы теперь полностью соответствуют коммерческим и разделены на четыре группы: Эконом Базовый, Эконом Гибкий, Бизнес Базовый и Бизнес Гибкий.

Теперь, оформляя билет за мили, пассажир может выбрать, что ему необходимо в путешествии, и платить только за те услуги, которыми он планирует воспользоваться. У участников программы появилась возможность обменивать и возвращать авиабилеты, приобретенные за мили, а у обладателей некоторых статусов – воспользоваться мильным овердрафтом. Кроме того, появился новый способ оплаты авиабилетов – Miles & Cash, когда часть стоимости оплачивается милями, а часть – рублями.

В августе, чтобы привлечь внимание к вопросу лесных пожаров в родном регионе, S7 Airlines временно вернулась к историческому названию «Авиакомпания «Сибирь» и начала отчислять деньги на посадку деревьев с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям.

В рамках инициативы «Мы – Сибирь», благодаря активной поддержке пассажиров и партнеров, всего за один месяц, авиакомпании удалось собрать средства для посадки 1 000 000 деревьев в регионах Сибири с целью восполнения утраченного лесного массива. Осенью S7 Airlines начала посадку деревьев в Новосибирской области.