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В 2019 году федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 1,8% ВВП

21 января 2020

Что ровняется 1 трлн 967,6 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства финансов РФ.

Таким образом, размер профицита оказался на уровне, изначально планировавшемся на этот год.

В весенних поправках в бюджет профицит был снижен с 1,8% ВВП до 1,7% ВВП. В декабре были приняты поправки, которыми оценка профицита была понижена до 1,4% ВВП (1 трлн 480,81 млрд рублей при оценке объема ВВП в 108,414 трлн рублей).

Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита составило минус 2,257 трлн рублей и плюс 289,33 млрд рублей соответственно.

Первичный профицит составил 2,5% ВВП.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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