О безопасности молочной продукции могут узнать жители Иркутской области

С 21 января по 4 февраля 2020 года в Иркутской области пройдет горячую линию по качеству и безопасности молочной продукции и срокам годности. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора Приангарья.

Специалисты ответят на вопросы о нормативных требованиях к молочным продуктам, дадут рекомендации по выбору продуктов питания, объяснят, куда нужно обращаться потребителю в случае обнаружения некачественного продукта в магазине.

Телефон «горячей линии» 8-800-350-26-86, 8(3952) 23-95-28, режим работы: понедельник – пятница: с 09.00 – 16.00, перерыв с 12.00 – 13.00.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.