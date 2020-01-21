В четырёх школах искусств Иркутской области в 2020 году сделают капремонт

В четырёх школах искусств Иркутской области, одна из которых находится в аварийном состоянии, в 2020 году проведут капремонт. Об этом сообщили в региональном правительстве.



На ремонт систем водоснабжения, канализации, электроснабжения и отопления в художественной и музыкальной школах села Шерагул Тулунского района и в Чунской музыкальной школе из регионального бюджета выделено 11,3 млн рублей. Еще 27 млн рублей в этом году будет направлено на капитальный ремонт аварийного здания Тыретской детской музыкальной школы, которая расположена в Тыретском центре досуга «Кристалл». Работы в ней будут идти два года, их проведут по государственной программе «Развитие культуры» на 2019-2024 годы. Всего на них из областного и местного и бюджетов будет затрачено 55 млн. рублей.



Всего в регионе работает 95 детских школ искусств, одна из них – Иркутская областная детская школа искусств - является государственной, остальные находятся в муниципальной собственности. Учреждения расположены в 156 зданиях, 26 из которых требуют капитального ремонта. Для его проведения собственникам, то есть муниципальным образованиям, нужно подать заявку в министерство культуры и архивов Иркутской области, разработать и пройти государственную экспертизу проектно-сметной документации.

- На привидение в порядок детских музыкальных школ необходимо 3,5 млрд рублей. Также есть потребность в создании 30 новых учреждений, - сказала министер культуры и архивов Приангарья Ольга Стасюлевич.

Активное участие региона в Национальном проекте «Культура» позволит в течение шести лет оснащать музыкальные школы инструментами. На это заложено около 70 млн рублей.