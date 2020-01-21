Кому доверяет Россия в 2020 году

Исследовательский холдинг Ромир предложил россиянам ответить на вопрос: «Кому из публичных личностей России вы доверяете?».

В исследовании о своем доверии высказывались россияне, имеющие совершенно разные социально-демографические характеристики, покупательские и медиа-предпочтения, а также проживающие во всех регионах нашей страны.

Так, четверка лидеров оказалась идентичной у обоих полов:

Владимир Путин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу Владимир Жириновский.

И.о. министра иностранных дел РФ больше доверяют женщины, а вот и.о. министра обороны РФ – мужчины. В целом мужчины по сравнению с женской аудиторией чаще доверяли политикам: высокие позиции в Топе заняли Дмитрий Медведев, Сергей Собянин, Дмитрий Песков, Геннадий Зюганов, Павел Грудинин и другие.

У женщины, в свою очередь, доверием пользуются известные телеведущие:

Андрей Малахов Иван Ургант Александр Гордон Дмитрий Нагиев Ксения Бородина Елена Малышева

Однако спортивные инфлюенсеры особого доверия у женщин не вызывают: в их топе рейтинга не оказалось Александра Овечкина, Дмитрия Губерниева и Артёма Дзюбы, которых мужчины отметили. Зато выяснилось, что женская часть россиян доверяет Патриарху Кириллу, хотя он и не попал в топ-25. Мужчины же отметились бо́льшим доверием к Юрию Дудю и Григорию Лепсу.