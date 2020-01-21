Россия заняла 5 место по запасам золотого резерва в мире

В прошлом году Россия нарастила резервы монетарного золота на 159 тонн - до 2270,56 тонны. В течение года Центробанк регулярно закупал его для пополнения золотовалютных резервов. Сообщают РИА Новости.

По данным Всемирного совета по золоту (WGC), покупки золота центральными банками мира активно продолжались в 2019 году и по итогам января-сентября выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 547,5 тонны.

Таким образом, по итогам 2019 года ожидается обновление рекорда по закупкам золота центробанками. В 2018 году был поставлен 50-тилетний рекорд в 651,5 тонны.

При этом Россия остается крупнейшим покупателем золота - по оценкам экспертов, в 2019 году на нее пришлось более 20% от всех покупок.