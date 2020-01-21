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МВФ прогнозирует России рост ВВП в 1,9%

21 января 2020

Международный валютный фонд сохранил свой октябрьский прогноз по росту экономики России в 2020 году на уровне 1,9%. В будущем году МВФ ожидает роста до 2%. Сообщаю РИА Новости со ссылкой на январский доклад фонда.

Глава постоянного представительства МВФ в России Аннет Киобе в декабре минувшего года говорила, что фонд ожидает улучшения прогноза по росту ВВП России в 2020 году за счет роста внутреннего спроса, эффекта от реализации нацпроектов и дальнейшего снижения ключевой ставки Центрального банка.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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