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38 ледовых переправ открыты в Иркутской области

21 января 2020

В Шелеховском районе 20 января открыли технологическую ледовую переправу через реку Иркут. Таким образом, в настоящее время на водных объектах региона функционирует 38 ледовых переправ (Бодайбинский-2, Жигаловский-1, Нижнеилимский-1, Нижнеудинский-3, Киренский-9, Шелеховский-2, Братский-3, Качугский-1, Тайшетский-5, Тулунский-1, Усть-Кутский-3, Казачинско-Ленский-1, Мамско-Чуйский-2, Катангский-1, Черемховский-1, Чунский-1, Усть-Удинский-1). Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. 

В селе Шаманка Шелеховского района из-за появления наледи на реке Иркут временно закрыли ледовую переправу сообщением Моты-Шаманка. Переправа остаётся непригодной к использованию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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