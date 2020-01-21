В Alphabet говорят о необходимости введения новых правил разработки искусственного интеллекта

О новых правилах говорит CEO Alphabet Сундар Пичаи. Он заявил, что искусственный интеллект нуждается в новых правилах регулирования. Сообщает РБК со ссылкой на зарубежное издание.