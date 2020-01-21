В Alphabet говорят о необходимости введения новых правил разработки искусственного интеллекта

О новых правилах говорит CEO Alphabet Сундар Пичаи. Он заявил, что искусственный интеллект нуждается в новых правилах регулирования. Сообщает РБК со ссылкой на зарубежное издание.
По его словам, это необходимо, учитывая потенциальные угрозы, которые может нести, например, технология распознавания лиц. Однако Пичаи отмечает, что важно ответить на вопрос, как правильно отрегулировать эту отрасль.
«Компании вроде нашей не могут просто создавать новые технологии и позволять рынку самому решать, как ими распорядиться. Для нас важно, чтобы технология использовалась во благо и была доступна всем», - заявил Пичаи.