В 2019 году ивестбанки заработали на сделках с российскими компаниями $347,7 млн

Это почти вдвое больше, чем годом ранее ($192,7 млн). Сообщают Ведомости со ссылкой на аналитиков Refinitiv.

Больше всего им принес рынок акционерного капитала: вознаграждения там подскочили более чем в девять раз до $103,4 млн. Сумма сделок составила $2,9 млрд ($484 млн годом ранее), в основном – повторных размещений акций (SPO).

За год банкиры организовали лишь одно IPO: HeadHunter привлекла на NASDAQ $253 млн. Крупнейшими же сделками на рынке акций в прошлом году, по данным Refinitiv, стали SPO «Норникеля» ($552,8 млн), НЛМК ($400 млн) и «Полюса» ($389,5 млн).

Выросли доходы и на рынке M&A (слияния и поглощения): комиссии, полученные за консультации по завершенным сделкам, составили $87,4 млн, что в 2,5 раза выше, чем годом ранее. При этом сумма сделок упала на 5% по сравнению с 2018 г. – до $19,3 млрд, минимума за последние 17 лет, по оценке Refinitiv. Крупнейшей сделкой, по данным аналитиков, стала покупка американской DXC Technology разработчика Luxoft (бывшее подразделение IBS) за $1,97 млрд.

Почти треть комиссионных – $103,3 млн (+13% к 2018 г.) – инвестбанкам принес долговой рынок. За год компании разместили 98 выпусков облигаций на $31,7 млрд, пишут аналитики Refinitiv. Крупнейшей сделкой, по их оценке, стало размещение евробондов Минфина: в марте он продал сразу два выпуска на $3 млрд и 750 млн евро.

Снизились комиссии лишь в синдицированном кредитовании – на 2% до $54 млн.