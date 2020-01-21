Какие экзамены выбирают выпускники 11 классов

Чтобы определиться с экзаменами по выбору у 11-классников остается меньше двух недель. Российская газета рассказала, какие предметы в топе популярности.

Главным ориентиром при выборе предметов остаются запросы вузов. В этом году абитуриент по-прежнему может подать документы в пять учебных заведений - на три направления в каждом.

Самым популярным ЕГЭ по выбору остается обществознание: его каждый год стабильно сдает почти каждый второй выпускник. Этот предмет пригодится не только будущим юристам, экономистам и психологам, но и философам, политологам, искусствоведам, лингвистам, социологам, пиарщикам, специалистам по рекламе, туризму и госуправлению.

На втором месте в топе по популярности физика - традиционно этот предмет сдает почти каждый четвертый выпускник. В этом году данный экзамен сильно изменили: число заданий с развернутым ответом увеличилось с пяти до шести.

Стало сложнее "астрофизическое" задание. Раньше в нем нужно было выбрать из предложенного списка всего два правильных ответа - не больше и не меньше. А теперь ответов может быть или два, или три, причем, заранее их число не известно.

Замыкает рейтинг самых популярных предметов ЕГЭ биология. Большинство учеников, сдающих этот экзамен, метят в медицинские вузы, на психологические или биологические факультеты университетов.

Никаких изменений ни в заданиях, ни в структуре экзамена в 2020 году по сравнению с прошлым годом не будет. Но сам по себе он очень непростой - двоек много, порядка 17%. Среди трудных для выпускников тем - фазы фотосинтеза, свойства нуклеиновых кислот и задачи на определение числа ДНК в клетках.