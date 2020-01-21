Бизнес просит смягчить наказание за картели

В РССП считают, что такие меры могут привести к давлению на бизнес. ФАС готова обсудить поправки, но часть претензий отвергает. Сообщает РБК.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» направили в Госдуму замечания к пакету правительственных антикартельных законопроектов.

В письмах подчеркивается, что принятие пакета законопроектов в текущей редакции «может привести к увеличению давления на бизнес, нарушению законных прав и интересов предпринимателей и коррупционным злоупотреблениям».

Согласно текущей версии ст. 178 Уголовного кодекса доходом картелей в крупном размере считается сумма выше 50 млн руб., особо крупным — 250 млн руб., крупным ущербом от сговора — 10 млн руб., а особо крупным ущербом — 30 млн руб. ФАС предлагает увеличить эти пороги вдвое.

По словам Данилова-Данильяна, бизнес надеется, что Дума проведет слушания по антикартельному пакету или выслушает мнение предпринимателей на заседании комитетов.

Также поправки предполагают, что антимонопольная служба будет вести реестр участников, ограничивающих конкуренцию соглашений, иметь право осуществлять выемку документов, требовать от правоохранителей информацию, полученную в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Антимонопольщики также намерены получить право на раскрытие персональных данных и сведений об абонентах услуг связи.

ФАС готова рассмотрения проекта законов в профильном комитете Госдумы, а также с учетом поступивших замечаний и предложений провести работу по подготовке поправок к законопроектам, в том числе обсудить их с бизнесом.