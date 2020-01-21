Новости

Игорь Кобзев будет поддерживать связь с населением через соцсети

21 января 2020

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев намерен поддерживать интерактивную связь с населением через социальные сети. По информации «Телеинформа», он сообщил, что только через свою страницу в Инстаграм он получил более 600 обращений. 

- Если много жалоб на работу того или иного избранного мэра, мы должны отработать эти жалобы. Мы должны достучаться до каждого, от кого зависит решение проблемы.

Он добавил, что, если решить проблему невозможно, нужно об этом сказать, а не уходить от ответа.

- Я не перевожу стрелки на кого-то, я ставлю конкретную задачу ответственному лицу, и если в течение 12 часов вопрос не решается – выезд на место, разбор полетов на месте, - прокомментировала глава региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Выход на экспорт. Истории иркутского бизнеса
«Медпроизводство в Иркутске? Безумие!» Как компании «МедТехСервис» удалось невозможное
Евгений Орачевский, «Фармасинтез»: «Глобальный успех возможен только на мировом рынке»
Александр Пекарец: «Мы пошли другим путем»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании