Игорь Кобзев будет поддерживать связь с населением через соцсети

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев намерен поддерживать интерактивную связь с населением через социальные сети. По информации «Телеинформа», он сообщил, что только через свою страницу в Инстаграм он получил более 600 обращений.

- Если много жалоб на работу того или иного избранного мэра, мы должны отработать эти жалобы. Мы должны достучаться до каждого, от кого зависит решение проблемы.

Он добавил, что, если решить проблему невозможно, нужно об этом сказать, а не уходить от ответа.

- Я не перевожу стрелки на кого-то, я ставлю конкретную задачу ответственному лицу, и если в течение 12 часов вопрос не решается – выезд на место, разбор полетов на месте, - прокомментировала глава региона.