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Для пострадавших от наводнения территорий Иркутской области закупили 11 автобусов для пассажирских перевозок

21 января 2020

Новые автобусы для пассажирских перевозок направили в пострадавшие от паводка районы Иркутской области. Как сообщили в областном парламенте, транспорт приобрели на деньги неравнодушных граждан со всей страны. Всего было собрано свыше 20 млн рублей. Инициаторами сбора выступили ЗС Приангарья и Ассоциация муниципальных образований.

Всего было закуплено 11 машин марки ГАЗель, которые будут перевозить жителей Тулунского района и Тулуна, Нижнеудинска и Нижнеудинского района, Куйтунского, Чунского, Шелеховского, Зиминского районов, а также Новостроевского МО в Черемховском районе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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