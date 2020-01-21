Для пострадавших от наводнения территорий Иркутской области закупили 11 автобусов для пассажирских перевозок

Новые автобусы для пассажирских перевозок направили в пострадавшие от паводка районы Иркутской области. Как сообщили в областном парламенте, транспорт приобрели на деньги неравнодушных граждан со всей страны. Всего было собрано свыше 20 млн рублей. Инициаторами сбора выступили ЗС Приангарья и Ассоциация муниципальных образований.

Всего было закуплено 11 машин марки ГАЗель, которые будут перевозить жителей Тулунского района и Тулуна, Нижнеудинска и Нижнеудинского района, Куйтунского, Чунского, Шелеховского, Зиминского районов, а также Новостроевского МО в Черемховском районе.