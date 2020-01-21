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Метели и мороз до -37 прогнозируют 22 января в Иркутской области

21 января 2020

В Иркутской области 22 января будет переменная облачность, в западных и северных районах небольшой снег, по остальной территории местами небольшой снег, ветер юго-западный, юго-восточный  с переходом к утру на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, метели. Температура ночью -22,-27°, при прояснении -32,-37°,  днем -15,-20°, в пониженных формах рельефа -25,-30°. Об этом сообщает Иркутскгидромет. 

В Иркутске переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём небольшой снег, ветер юго-восточный с переходом к утру на северо-западный  5-10 м/с, температура ночью -22,-24°, днем -15,-17°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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