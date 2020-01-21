Партию поддельных часов задержали в Иркутске

Иркутская таможня возбудила шесть дел об административных правонарушениях в отношении российского гражданина за ввоз партии контрафактных наручных часов (25 шт), маркированных всемирно известными товарными знаками «CASIO», «PATEK PHILIPPE», «DIESEL», «DIOR», «HUBLOT», «Chopard». Об этом сообщили в ведомстве.

Как пояснил правонарушитель, указанные товары приобретены на одном из рынков города Гуанчжоу (КНР) и были ввезены как демонстрационные образцы с целью продажи в своем интернет-магазине в г. Улан-Удэ.

При этом гражданин также указал, что знал, что товары являются поддельными, так как все часы были куплены им на рынке без каких- либо документов и за очень низкую цену - от 100 до 200 в рублей.

Владелец товарного знака «Chopard» указал, что ущерб при использовании незаконной маркировки на трех контрафактных часах составил 300 тыс. рублей; владелец товарного знака «PATEK PHILIPPE» (3 шт. контрафактных часов) - 840 тыс. рублей; владелец товарного знака «DIOR» (4 шт. контрафактных часов) – 435 тыс. рублей; владелец товарного знака ««HUBLOT» (12 шт. контрафактных часов) – 1 млн 680 тыс. рублей и т.д.

Ранее гражданину уже назначали административный штраф по факту недекларирования вышеуказанной товарной партии наручных часов при её перемещении через таможенную границу ЕАЭС в аэропорту Иркутск.

В соответствии с частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ гражданину грозит административное наказание в виде штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией контрафактного товара (по каждому возбужденному делу об АП).