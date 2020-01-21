В Иркутской области цены на вторичном рынке поднялись до 46,5 тыс. рублей квадратный метр

По итогам IV квартала 2019 цены на недвижимость на вторичном рынке Иркутской области в среднем выросли на 9,9% в сравнении с 2018 годом и на 4,9% за квартал, показало исследование аналитического центра Авито Недвижимости.

В целом по России средняя цена квадратного метра в IV квартале 2019 года составила 44 900 рублей.

Рост цен на новостройки продолжает влиять на стоимость квадратного метра на вторичном рынке. По итогам IV квартала 2019 г. цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в целом по России составила 44,9 тыс. руб., что на 4,3% превышает показатель аналогичного периода 2018 года. За последний квартал она увеличилась на 2%.

Дешевле всего вторичная недвижимость продается в Челябинской области – в среднем квадратный метр стоит 33,3 тыс. руб. Также самые низкие цены отмечены в Свердловской области (33,9 тыс. руб. за квадратный метр) и в Саратовской области (35,5 тыс. руб.).

В Иркутской области стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в IV квартале 2019 г. составила 46,5 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года она возросла на 9,9%, а по сравнению с III кварталом 2019 года – на 4,9%.