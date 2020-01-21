Предприниматели Иркутской области зовут побороться за Национальную премию «Золотой Меркурий»

ТПП Восточной Сибири объявляет о проведении регионального этапа конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Конкурс проводится на безвозмездной основе. Он является единственным в России официально зарегистрированным конкурсом предприятий российского бизнеса. Участвовать в конкурсе «Золотой Меркурий» могут российские малые предприятия с численностью персонала до 100 человек и предприятия-экспортеры.

Участие в «Золотом Меркурии» способствует формированию имиджа успешной, стабильно развивающейся компании, занимающей активную бизнес-позицию. Участники конкурса получают возможность заявить о себе на уровне региона и всей страны как о лучшем предприятии в своей сфере. Получение Национальной премии позволяет укрепить статус предприятия среди партнеров и клиентов компании, а также в бизнес-сообществе в целом.

Конкурс «Золотой Меркурий» проводится по следующим номинациям:

«Лучшее малое предприятие», «Лучшее предприятие-экспортер», «Лучшее семейное предприятие» (проводится среди малых предприятий)

Организаторами также установлены специальные номинации федерального этапа конкурса: «Лучший регион (город) с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства», «За вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов России», «Успешный старт», «Лучшая иностранная компания, работающая на российском рынке», «Лучшая банковская программа для МСП», «Устремленные в будущее», «Семейный старт».

Первый этап конкурса – региональный – проводиться ТПП Восточной Сибири до 28 февраля 2020 года. Далее Экспертный совет ТПП ВС выдвигает предприятия на федеральный тур. От региона на конкурс выдвигается не более одного претендента по каждой номинации, прошедших региональный этап.

Победители конкурса награждаются дипломами ТПП РФ, эксклюзивными статуэтками «Золотой Меркурий» и ценными призами. Кроме того, победителям и лауреатам конкурса предоставляется право использования эмблемы «Золотого Меркурия» как показателя, подтверждающего высокое качество продукции и услуг.

Правила проведения конкурса доступны по ссылке: http://goldmercury.ru/usloviya/. По вопросам подачи заявок на региональный этап конкурса обращайтесь по тел. 8 (3952) 33-51-00, dcp@tppvs.ru.