В Тофаларии продолжится реконструкция систем электроснабжения населенных пунктов

В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области сообщили, что завершен открытый аукцион в электронной форме на реконструкцию систем электроснабжения населенных пунктов Тофаларии. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

В поселке Верхняя Гутара Нижнеудинского района ООО «БайкалРемПутьМаш» будет строить генерирующий объект на основе возобновляемых источников энергии –предприятие предложило цену контракта в 145 млн рублей. Заказчиком выступил комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнеудинского района.



Как рассказал начальник отдела энергетики и энергоэффективности регионального министерства Максим Томишинец, основные этапы работ должны быть завершены до декабря 2020 года.



Оборудование в Верхнюю Гутару необходимо доставить по зимнику – до весны, это связано с особенностями территории и горной местностью. Окончание монтажа и пусконаладочные работы планируется провести в 2021 году.



Напомним, что два года назад в Тофаларии в деревне Нерха начала работу в постоянном режиме одна из крупнейших в России гибридных электростанций – солнечно-дизельная. Она обеспечивает электрической энергией жилые дома, социальные учреждения и новую школу. Общая стоимость выполненных работ составила 77,6 млн рублей.



Согласно подпрограммы энергоэффективности и развития энергетики на территории Иркутской области на 2019-2024 годы совместно с администрацией муниципального образования «Нижнеудинский район» будет осуществлена и реконструкция системы электроснабжения населенного пункта Верхняя Гутара.



Реализация проекта позволит обеспечить надежным электроснабжением население с привлечением возобновляемых источников энергии, сэкономит более 50 процентов дизельного топлива, а также средства на его доставку.