Новости

ЦБ предупреждает банки о рисках при рефинансирование клиентов

21 января 2020

С одной стороны, этот процесс способствует снижению долговой нагрузки заемщиков и уменьшает кредитные риски, но, с другой стороны, он может привести к сокращению процентной маржи и повышает значимость управления процентным риском в кредитных организациях. Сообщают РИА Новости.

Поэтому регулятор рекомендует проводить анализ процентного риска не только по балансу в целом, но и в разрезе наиболее значимых для банка продуктов и бизнес-линий.

"В частности, такой продукт, как ипотечные жилищные кредиты, в силу его высокой срочности и наличия встроенной опциональности в виде возможности досрочного погашения и рефинансирования заемщиками по сниженной ставке заслуживает отдельной оценки банками на предмет процентного риска", - отмечает ЦБ.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Выход на экспорт. Истории иркутского бизнеса
«Медпроизводство в Иркутске? Безумие!» Как компании «МедТехСервис» удалось невозможное
Евгений Орачевский, «Фармасинтез»: «Глобальный успех возможен только на мировом рынке»
Александр Пекарец: «Мы пошли другим путем»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании