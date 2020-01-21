Новости

Роспотребнадзор фиксирует низкий уровень заболеваемости ОРВИ в России

21 января 2020

Согласно докладу, на 3 неделе 2020 года на территории Российской Федерации по-прежнему регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Оно обусловлено в большей степени циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии (вирусов парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов и др.).

Небольшое превышение недельных эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ отмечено в Ставрополе, Уфе, Оренбурге, Астраханской области и Алтайском крае.

В целом по стране при подготовке к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ привиты более 73,95 млн человек — 50,5% от численности населения.

16 января Роспотребнадзор рекомендовал избегать многолюдных мест или носить медицинскую маску, чтобы не подхватить ОРВИ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Выход на экспорт. Истории иркутского бизнеса
«Медпроизводство в Иркутске? Безумие!» Как компании «МедТехСервис» удалось невозможное
Евгений Орачевский, «Фармасинтез»: «Глобальный успех возможен только на мировом рынке»
Александр Пекарец: «Мы пошли другим путем»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании