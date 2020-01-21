Роспотребнадзор фиксирует низкий уровень заболеваемости ОРВИ в России

Согласно докладу, на 3 неделе 2020 года на территории Российской Федерации по-прежнему регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Оно обусловлено в большей степени циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии (вирусов парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов и др.).

Небольшое превышение недельных эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ отмечено в Ставрополе, Уфе, Оренбурге, Астраханской области и Алтайском крае.

В целом по стране при подготовке к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ привиты более 73,95 млн человек — 50,5% от численности населения.

16 января Роспотребнадзор рекомендовал избегать многолюдных мест или носить медицинскую маску, чтобы не подхватить ОРВИ.