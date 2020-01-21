В России по экскроу-счетам строится 26 млн кв м жилья

С начала 2020 года в России строится 2,6 тысячи многоквартирных домов с использование эскроу-счетов, общей площадью в 26,4 миллиона квадратных метров. Сообщают РИА Новости со ссылкой на "Дом.РФ".

Объемы строительства с использованием нового механизма выросли за месяц на 8,5%, с 24,3 до 26,4 миллиона квадратных метров жилья. На 1 декабря доля проектов с использованием счетов эскроу составляла 21,5% от общего объема строительства, по данным на 1 января 2020 года эта цифра увеличилась до 24,5% от общего объема строительства.

Рост составил 3 процентных пункта. Всего по состоянию на начало января реализация проектов долевого строительства общей площадью 107,5 миллионов квадратных метров осуществляется в 80 субъектах Российской Федерации.

Предполагается, что более 40% таких проектов - от 42 до 49 миллиона квадратных метров будет введено в эксплуатацию в 2020 году, говорится в пресс-релизе.

Ранее заместитель председателя Банка России Ольга Полякова говорила о том, что средняя ставка кредитования застройщиков жилья в России может достигать 5-7%, а бывают примеры, когда она равна и 1%, напоминается в сообщении.