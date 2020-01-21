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В Черемхово построили 32 дома для пострадавших от паводка

21 января 2020

В Черемхово завершено строительство жилого поселка для пострадавших от паводка. Построено 32 двухквартирных дома и создана необходимая для проживания инфраструктура. Об этом сообщает «Ростех». 

В домах предусмотрены двухкомнатные площадью 48,18 м2 и 61,36 м2 и трехкомнатные квартиры (72,99 м2 и 91,98 м2) с приусадебными участками размером 6 соток. Выполнена качественная отделка, каждый из них обеспечен индивидуальным котлом с комбинированным типом отопления, в квартирах установлены электрические плиты. Жилье построено с соблюдением всех нормативных требований, официально сдано в эксплуатацию и готово к заселению.

Жилой поселок на 64 семьи построен по современным технологиям, в рекордные сроки, и обеспечен всей необходимой инженерной инфраструктурой: центральным водопроводом, электроснабжением, освещением.

В рамках благотворительного проекта компании на помощь пострадавшим от наводнения был собран 1 млрд рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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