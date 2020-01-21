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Более 660 тыс куб.м снега вывезено с путей станций ВСЖД

21 января 2020

С начала зимнего сезона с путей станций Восточно-Сибирской железной дороги убрано более 660 тыс куб.м снега, очищено более 12 тысяч километров пути на перегонах. Безопасность движения в части уборки снега обеспечивает 69 единиц специальной техники — это 26 снегоуборочных машин (СМ), 18 плужных снегоочистителей (СДПМ), 13 пневмообдувочных машин (ПОМ-1 М) и восемь самоходных снегоуборочных поездов ПСС-1К, а также роторный снегоочиститель ЭСО-3 и  три снегоочистительных струга СС-1М Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

Информацию о прогнозах погоды и фактическом состоянии погодных условий в зоне железнодорожного пути готовит собственная гидрометеорологическая служба ОАО «РЖД».

В зимний период в каждом регионе ВСЖД действуют оперативные штабы, которые, в том числе координируют работы по снегоборьбе и обеспечению бесперебойного движения поездов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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