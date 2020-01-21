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«Почта России» может стать венчурным инвестором

21 января 2020

Госпредприятие хочет оценить, насколько целесообразными могут оказаться рисковые вложения. Сейчас «Почта России» ищет подрядчика для оценки всех рисков. Сообщает Forbes.

Заявленная начальная цена контракта на консультации при разработке программы — 59,8 млн рублей. Подрядчик должен быть определен в начале февраля. «Почта России» просит разработать два документа: долгосрочную программу развития и программу инновационного развития. .

«Почта России» ожидает, что подрядчик будет консультировать ее по инновационному развитию, поиску новых технологий, инвестициям в стартапы и импортозамещению.

Корпоративные венчурные фонды — проверенный инструмент, который позволяет вкладываться в стартапы, решающие конкретные стратегические задачи, согласен основатель инвестиционной компании A.Partners Алексей Соловьев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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