Силуанов может уйти с поста вице-премьера

В новом правительстве Антон Силуанов может потерять место вице-премьера, но остаться министром финансов. Сообщает Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, но останется только главой Минфина.

Силуанов руководил Минфином и был зампредом правительства в период ужесточения налогово-бюджетной политики и помог снизить зависимость сырьевой экономики России от колебаний цен на нефть и влияния санкций США, объясняет Bloomberg.

Эти изменения сделали российский рынок облигаций очень привлекательным для зарубежных инвесторов и принесли в прошлом году в экономику примерно $16 млрд, продолжает агентство.

Ослабление позиций Силуанова в новом кабинете министров может рассматриваться как «негативный сигнал» для инвесторов, говорят экономисты.