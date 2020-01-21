S7 Airlines проводит распродажу авиабилетов

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld, проводит распродажу авиабилетов и предлагает отправиться рейсами S7 Airlines в города России, Европы и Азии со скидкой до 60%.

Приобрести авиабилеты в рамках распродажи можно с 21 по 23 января 2020 года. Специальные тарифы доступны на большинстве собственных рейсов S7 Airlines, которые будут выполняться в период с 30 января по 31 мая 2020 года.

В числе самых выгодных предложений полеты с S7 Airlines в города Италии, Испании, Франции, Хорватии, Черногории и других европейских стран, куда можно отправиться встречать весну в потрясающих городских и природных ландшафтах.

Например, перелет в экономическом классе туда-обратно2 на рейсах S7 Airlines из Москвы в Тиват доступен от 6 488 руб., в Рим – от 8 850 руб., в Неаполь – от 8 010 руб., в Верону – от 9 026 руб., в Пулу – от 9 930 руб., в Барселону – от 10 058 руб., в Ниццу – от 12 246 руб. Специальные тарифы действуют на полеты в приморские города: в Сочи – от 4 240 руб., в Пафос – от 7 981 руб., в Анталью – от 8 018 руб.

Со скидкой до 30% доступны перелеты из Москвы и Санкт-Петербурга. Перелет из аэропорта Домодедово в Пловдив – от 8 051 руб., в Турин – от 8 235 руб., в Инсбрук – от 8 353 руб., в Милан – от 8 530 руб., из петербургского Пулково в Зальцбург – от 8 245 руб., в Верону – от 7 861 руб.

S7 Airlines предлагает пассажирам бесплатный провоз комплекта горнолыжного оборудования.

В дополнение к багажу каждый пассажир может провезти один комплект снаряжения – пару горных лыж с лыжными палками или сноуборд, а также ботинки, шлем, очки и специальную одежду общей массой не более 23 кг для пассажиров экономического класса и 32 кг для тех, кто летит бизнес-классом.

В распродаже участвуют перелеты из городов Сибири и Дальнего Востока в Азию. Например, со скидкой до 40% можно приобрести авиабилеты из Владивостока в Токио, Сеул, Тайбэй, из Иркутска – в Пекин, Гуанчжоу, Камрань, из Новосибирска – в Гонконг, Шанхай.

Среди рейсов с максимальными скидками – внутренние перелеты: из Москвы – в Абакан, Кемерово, Анапу, Геленджик, из Новосибирска – в Горно-Алтайск, Барнаул, Нижний Новгород, из Иркутска – в Сочи, Петропавловск-Камчатский, из Владивостока – в Хабаровск, Южно-Сахалинск, Иркутск. Специальные предложения распространяются и на новые рейсы с вылетом из Новосибирска: в Магнитогорск, Ульяновск, Нижнекамск.