За неделю почти 15 тыс. жителей Иркутской области заболели ОРВИ

В Иркутской области показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится ниже эпидемического порога на 36%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С 13 по 19 января в области зарегистрировано 14925 случаев заболевания ОРВИ, из них 10004 среди детей. Во всех возрастных группах населения отмечается положительный темп прироста заболеваемости. Лабораторно подтвержден диагноз грипп у семерых человек (все дети).

В связи с сезонным ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями Управление Роспотребнадзора по Иркутской области обращает внимание на важность обращения за медицинской помощью при первых клинических проявлениях заболевания, вызывайте врача на дом. Самолечение недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и назначить лечение.