Проезд по переулку Сударева в Иркутске закроют на полтора месяца

В Иркутске с 14 февраля по 1 апреля закроют проезд по переулку Аркадия Сударева от дома №5 до здания №15а. Как сообщили в мэрии, это связано со строительством нового участка тепловой сети.
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Проезд по переулку Сударева в Иркутске закроют на полтора месяца21 января 2020
/ Сибирское Информационное Агентство /
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