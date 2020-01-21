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Проезд по переулку Сударева в Иркутске закроют на полтора месяца

21 января 2020

В Иркутске с 14 февраля по 1 апреля закроют проезд по переулку Аркадия Сударева от дома №5 до здания №15а. Как сообщили в мэрии, это связано со строительством нового участка тепловой сети. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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