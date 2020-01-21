Проезд по переулку Сударева в Иркутске закроют на полтора месяца

В Иркутске с 14 февраля по 1 апреля закроют проезд по переулку Аркадия Сударева от дома №5 до здания №15а. Как сообщили в мэрии, это связано со строительством нового участка тепловой сети.