Что будет интересовать покупателей жилплощади в 2020 году

В новом году покупатель будет ждать от квартир ремонт и планировку европейских стандартов и наличие преддомовой инфраструктуры. Сообщает Российская газета.

В наступившему году сохранятся стабильные условия на рынке жилищного строительства. Если говорить о тенденциях, которые окажутся заметны на рынке в 2020 году, то сохранится существенная роль ипотеки - низкие процентные ставки будут очень помогать, поддерживая потребительский спрос на жилье.

Помимо этого, будет увеличиваться доля квартир, приобретаемых с полной чистовой отделкой - это всецело отвечает европейским тенденциям.

Очевидно, что продолжит возрастать популярность у покупателей квартир с современными европланировками. Уже сейчас во многих объектах предусматривается более половины квартир с объединенным пространством кухни и гостиной.

Наконец, покупателям становятся важны не только характеристики непосредственно квартиры и дома, но и того, что будет вокруг - насколько качественная среда создается девелопером. И это еще одна весьма позитивная европейская тенденция на нашем рынке.