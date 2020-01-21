Семь фондов УК Сбербанка стали лидерами по привлечению и стоимости чистых активов

По итогам 2019 года четыре фонда «Сбербанк Управление Активами» (больше, чем у любой другой российской управляющей компании) вошли в топ-10 по стоимости чистых активов. Три фонда вошли в топ-10 по привлечению средств от частных клиентов.

Наталья Алымова, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Управление благосостоянием»:

«В 2019 году блок ʺУправление благосостояниемʺ достиг всех намеченных финансовых целей. Весомый вклад в общий успех внесла управляющая компания. Стоит отдельно отметить существенный рост активов компании в розничном сегменте, в котором ʺСбербанк Управление Активамиʺ предлагает широкий набор удобных и эффективных инструментов для любых целей клиента».

Евгений Зайцев, генеральный директор «Сбербанк Управление Активами»:

«2019 год стал очень успешным как для рынка коллективных инвестиций в целом, так и для нашей компании в частности. Наши фонды показывали хорошие результаты управления активами, поэтому клиенты обратили на них внимание и проголосовали за них рублем. Такие показатели фондов — результат слаженной и напряженной работы профессиональной команды ʺСбербанк Управление Активамиʺ».

Лидеры по стоимости чистых активов:

«Рублевые облигации[1]; инвестирует в российские государственные и корпоративные облигации; стоимость чистых активов 24,2 млрд рублей;

«Фонд перспективных облигаций»[2]; инвестирует в российские государственные и корпоративные облигации с повышенной доходностью; стоимость чистых активов 16,8 млрд рублей;

«Илья Муромец»[3]; инвестирует в российские государственные и корпоративные облигации; стоимость чистых активов 14,8 млрд рублей;

«Природные ресурсы»[4]; инвестирует в акции крупнейших нефтедобывающих и металлургических компаний; стоимость чистых активов 11,8 млрд рублей.

Лидеры по привлечениям от частных инвесторов:

«Денежный»[5]; инвестирует в краткосрочные (до одного года) корпоративные и государственные облигации;

«Сбалансированный»[6]; инвестирует в акции и облигации крупнейших российских компаний, а также в гособлигации;

«Российские долларовые облигации»[7]; инвестирует в корпоративные и государственные облигации, номинированные в долларах США.

Совокупно на эти фонды приходится почти треть от всех вложений, сделанных частными клиентами в 2019 году в топ-10 открытых фондов, — 24,3 млрд рублей из 83,7 млрд рублей.

В целом по итогам 2019 года объем активов открытых паевых фондов под управлением «Сбербанк Управление Активами» достиг отметки в 133 млрд рублей, увеличившись в сравнении с 2018 годом на 40%.

Существенно выросла клиентская база компании — количество уникальных клиентов увеличилось вдвое и превысило 240 тысяч. По итогам 2019 года «Сбербанк Управление Активами» стал самой популярной управляющей компанией у инвесторов, которые открывают ИИС. Количество открытых ИИС превысило 148,2 тыс., что больше, чем в любой другой управляющей компании в России[8].

В тексте приведены данные портала Investfunds.ru по стоимости чистых активов ОПИФ на 31.12.19 и привлечениям в ОПИФ за период с 01.01.19 по 31.12.19, а также предварительные данные по итогам года «Сбербанк Управление Активами».

АО «Сбербанк Управление Активами» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия ФКЦБ России № 045-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее — ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления (далее — ПДУ ПИФ) и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20, на сайте https://www.sberbank-am.ru, по телефону: (495) 258-05-34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Получение дохода не гарантируется. В результате осуществления доверительного управления может быть получен убыток.

ОПИФ РФИ «Сбербанк — Фонд Сбалансированный»: правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21.03.2001 за № 0051-56540197.

ОПИФ РФИ «Рублевые облигации»: правила доверительного управления фондом зарегистрированы Центральным Банком РФ 10 февраля 2015 года №2940.

ОПИФ РФИ «Сбербанк — Фонд перспективных облигаций»: правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 02.03.2005 за № 0327-76077399. ОПИФ РФИ «Сбербанк — Природные ресурсы»: правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08 2006 за № 0597-94120779.

ОПИФ РФИ «Сбербанк — Фонд облигаций «Илья Муромец»: правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.12.1996 за № 0007-45141428. ОПИФ РФИ «Сбербанк — Денежный»: правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.11.2017 года за №3428.

ОПИФ РФИ «Российские долларовые облигации»: правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.04.2019 за № 3706.