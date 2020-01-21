Состав нового кабмина беспокоит рынок - ИАЦ «Альпари»

В кулуарах российского рынка уже пару дней обсуждают возможность уменьшения функционала Антона Силуанова, министра финансов в правительстве предыдущей версии, и первого вице-премьера там же. Говорится о том, что в новом составе отечественного правительства за Силуановым может и не сохраниться кресло первого вице-премьера, хотя министром финансов он, вероятно, все так же и останется. Над Силуановым может встать Андрей Белоусов, и рынкам капитала такая смена может не понравиться.

При Силуанове бюджетная политика шла по пути ужесточения, Белоусов же сторонник большей роли государства в экономике. Учитывая, что Белоусов — один из разработчиков ряда нацпроектов, на которых хочет сосредоточиться новый премьер Мишустин, вопрос выглядит практически решенным.

Состав нового кабинета министров должен быть объявлен сегодня-завтра. Если Силуанова «выведут» за рамки инициативной группы по реализации нацпроектов, которые не факт, что поддержат экономику и когда-то покажут эффективность, рынок может и снизиться.

Для того чтобы оплачивать амбициозные планы властей, было бы удобно продолжать валютные интервенции, накапливая тем самым финансы, и постепенно смягчать бюджетные правила с тем, чтобы можно было легче оплачивать высокие цели. Это совсем не то, что делало министерство Силуанова. Нельзя исключать, что, вновь увеличивая долю государства в экономических процессах, российский рынок утратит привлекательность для иностранных инвесторов в первую очередь в вопросах долга и вернет зависимость и от нефтяных ценовых колебаний, и от новостного потока.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»