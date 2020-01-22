Запрет коллекторов имеет смысл, но при определённых условиях - аналитики ИАЦ «Альпари»

Российские СМИ сообщают, что в ближайшее время группа депутатов Госдумы внесёт на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должниками. Попросту говоря, отмечает Наталья Мильчакова, заместитель директора ИАЦ «Альпари», законопроект о существенном ограничении или даже полном запрете коллекторской деятельности в России: ведь если кредиторы перестанут привлекать «иных лиц» к взысканию просроченных и непогашенных долгов, то у коллекторов исчезнут источники дохода:

- На наш взгляд, принятие такого закона имеет смысл, но только в случае, если за незаконную коллекторскую деятельность будет наступать уголовная ответственность. И не только потому, что население сильно закредитовано (по данным ВЦИОМ, непогашенные кредиты в 2019 году имели более половины опрошенных россиян) и, соответственно, жизнь, здоровье и спокойствие значительной доли таких граждан подвергается угрозе со стороны «чёрных коллекторов». Ведь, несмотря на все принятые в последнее время ограничения коллекторской деятельности, случаи взыскания долгов криминальными структурами по-прежнему имеют место.

Для таких изменений в законодательстве есть и иные причины. Согласно данным ЦБ РФ, доля просроченных необеспеченных потребительских кредитов в целом по российским банкам за 11 месяцев 2019 года сократилась с 9,1% до 8% от общего числа выданных потребительских кредитов. И это связано с тем, что в начале 2019 года ЦБ РФ ввёл повышенные коэффициенты риска заёмщиков по высокомаржинальным, как правило, необеспеченным кредитам. Кроме того, темпы роста потребительского кредитования в 2019 году замедлились: прирост совокупного портфеля потребкредитов физлицам, выданных банками, за 11 месяцев 2019 года составил только 17,4% против 21,4% за аналогичный период 2018 года.

Таким образом, для легальной коллекторской деятельности остаётся всё меньше и меньше пространства. Банки сейчас сами умеют правильно оценивать свои риски и отказывают в кредитовании потенциальным проблемным заёмщикам, вместо того, чтобы платить коллекторам. Но остаются микрофинансовые организации, порой сомнительные, и предприятия ЖКХ в регионах, которые со средствами взыскания долгов не церемонятся и в отличие от банков о своей репутации не сильно заботятся. А значит, в рамках гражданского права этот вопрос будет решить сложно, если не переводить его в уголовную плоскость.